﻿"SRC" توقع اتفاقية رعاية مع نادي الاتحاد السعودي لـ3 سنوات

وأضاف العبدالجبار: أن "SRC" وقّعت هذه الاتفاقية بهدف الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ضمن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المشهد الرياضي العام، والذي بات يشكّل ركيزة أساسية ضمن مكونات الاقتصاد الوطني، ومستقبل النهضة التي تجعل المملكة العربية السعودية وجهة جاذبة لمختلف المجالات، منوهًا إلى اعتزاز الشركة بأن نكون جزءًا من تطور هذا القطاع في المملكة.