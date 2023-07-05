﻿"SRC" توقع اتفاقية رعاية مع نادي الاتحاد السعودي لـ3 سنوات

أبرمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري "SRC"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة؛ اتفاقية رعاية مع نادي الاتحاد السعودي، لمدة ثلاث سنوات مقبلة؛ إذ تشمل الرعاية على حقوق ومزايا تجارية وتسويقية للطرفين.
بدوره أكد نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري "SRC" مجيد العبدالجبار؛ أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انسجامًا مع الأهمية التي أولتها رؤية السعودية 2030 للقطاع الرياضي بالمملكة، ودوره في تحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى سعي الشركة إلى تعزيز شراكتها مع هذا القطاع، ودعم التوجهات الرامية إلى توفير خيارات فعّالة لمجتمعٍ يتمتع أفراده بنمط صحي وحيوي.
وأضاف العبدالجبار: أن "SRC" وقّعت هذه الاتفاقية بهدف الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ضمن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المشهد الرياضي العام، والذي بات يشكّل ركيزة أساسية ضمن مكونات الاقتصاد الوطني، ومستقبل النهضة التي تجعل المملكة العربية السعودية وجهة جاذبة لمختلف المجالات، منوهًا إلى اعتزاز الشركة بأن نكون جزءًا من تطور هذا القطاع في المملكة.
من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد عبدالوهاب عابد، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية بعد حصاد رياضي ممتاز في الموسم الماضي، موضحًا أن هذه الشراكة مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري من شأنها تحقيق النماء ودعم خيارات النادي القارية والعالمية مستقبلًا.
يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري "SRC" تأسّست عام 2017 لتكون ركيزة ومحفزًا رئيسًا للنمو والاستدامة في سوق إعادة التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في سوق التمويل العقاري.