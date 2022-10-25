ضمن الإعداد لكأس العالم.. الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة منتخب ألبانيا

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة منتخب ألبانيا ودياً مساء يوم غدٍ الأربعاء على ملعب آل نهيان بأبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
ميدانياً، أجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب قصر الإمارات"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد". بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ بعدها تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.