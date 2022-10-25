ضمن الإعداد لكأس العالم.. الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة منتخب ألبانيا

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة منتخب ألبانيا ودياً مساء يوم غدٍ الأربعاء على ملعب آل نهيان بأبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.