الأخضر السعودي للسيدات يقيم معسكرًا في جدة .. استعدادًا لمواجهة فلسطين

انطلق، اليوم الاثنين، معسكر المنتخب السعودي الأول للسيدات والذي يُقام في مدينة جدة استعدادًا لمواجهتين وديتين دوليتين أمام منتخب فلسطين للسيدات يوم 7 و11 مايو الجاري.
وأجرت لاعبات المنتخب السعودي تدريباتهن، اليوم، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة تحت إشراف المدير الفني للمنتخب الوطني، الفنلندية روزا لابي سيبالا.
وتضم قائمة المنتخب الوطني للمعسكر 25 لاعبة، وهن: سارة خالد، منى عبدالرحمن، ليلى علي، بيان صدقة، لين محمد، تالة الغامدي، لانة عبدالرزاق، رغد مخيزن، دلال عبداللطيف، مريم التميمي، موضي عبدالمحسن، ليان جوهري، سارة حمد، صبا توفيق، مجد العتيبي، شروق الهوساوي، نورة البراهيم، البندري مبارك، البندري هوساوي، جوري طارق، فاطمة منصور، عذى الفهد، حورية الشمراني، داليا أبو لبن، مباركة محمد.
يُذكر أن هذا المعسكر يأتي ضمن خطة تطوير المنتخب الوطني السعودي لإعداده للاستحقاقات الرسمية القادمة بعد دخول المنتخب الوطني التصنيف الدولي للاتحاد الدولي لكرة القدم.