"مانشيني": مواجهة الغد أمام إندونيسيا صعبة لأنهم تطوروا ويملكون لاعبين محترفين

أكد مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني، صعوبة مواجهة المنتخب الإندونيسي يوم غد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في الجولة الأولى من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026م.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمحافظة جدة، حيث أكد الإيطالي أهمية المواجهة غداً خصوصاً أنها المباراة الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وقال: "المنتخب الإندونيسي تطور كثيراً خلال الـ10 أعوام السابقة، ويمتلك لاعبين محترفين ولكن المنتخب السعودي سيكون جاهزاً تماماً للفوز"، مشيراً إلى أن وجود 8 لاعبين أجانب بالدوري السعودي أمر جيد للاعبين، وذلك من خلال الاحتكاك معهم، وهذا الأمر يعود للاعبين في التطور؛ لأنهم سيجدون الفرصة الكبرى في المشاركة.
وعبر مانشيني عن سعادته بالمجموعة التي يمتلكها خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أن أفضل مواجهة لعبها المنتخب السعودي سابقاً كانت أمام المنتخب الكوري الجنوبي رغم الخسارة.
وأوضح الإيطالي أن انتقال اللاعب سعود عبدالحميد إلى صفوف فريق روما خطوة مميزة للاعب السعودي في الاحتراف، مؤكداً أنه ليس له علاقة في انتقاله للاحتراف بالخارج، ولكن قام بنصيحته، موضحاً أن احتراف اللاعب السعودي أمر جيد حتى يصل لمستوى اليابان وأستراليا وكوريا، متمنياً أن يكون لديهم قدر كافٍ من اللاعبين في أوروبا.
من جانبه، قال اللاعب فهد المولد: "أولى مباريات أي بطولة تكون صعبة ولكن بوجود هذه المجموعة لدينا نحن جاهزون ونتطلع للفوز وكسب أول ثلاث نقاط في مشوارنا"، مشيراً إلى اعتزازه بثقة المدرب مانشيني حيث إن تمثيل المنتخب حلم لأي لاعب سعودي، متمنياً أن يشاهد الحضور الجماهيري الكبير لدعمهم خلال مشوارهم في التصفيات.