"مانشيني": مواجهة الغد أمام إندونيسيا صعبة لأنهم تطوروا ويملكون لاعبين محترفين

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمحافظة جدة، حيث أكد الإيطالي أهمية المواجهة غداً خصوصاً أنها المباراة الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وقال: "المنتخب الإندونيسي تطور كثيراً خلال الـ10 أعوام السابقة، ويمتلك لاعبين محترفين ولكن المنتخب السعودي سيكون جاهزاً تماماً للفوز"، مشيراً إلى أن وجود 8 لاعبين أجانب بالدوري السعودي أمر جيد للاعبين، وذلك من خلال الاحتكاك معهم، وهذا الأمر يعود للاعبين في التطور؛ لأنهم سيجدون الفرصة الكبرى في المشاركة.