الأخضر تحت 20 ينهي استعداده لمواجهة نيجيريا ضمن كأس العالم للشباب

أنهى المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، مساء اليوم، استعداداته لمواجهة منتخب نيجيريا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للشباب 2025، وذلك من خلال حصة تدريبية مكثفة.
اشتملت الحصة على تدريبات لياقية وتمارين فنية، أعقبها تطبيق للجوانب التكتيكية، قبل أن يختتم المدرب ماركوس سواريز البرنامج بمناورة على كامل الملعب ركّز خلالها على التعليمات الخاصة بالمباراة.
ويلاقي الأخضر نظيره النيجيري غدًا الخميس عند الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تشيلي (الجمعة 2:00 صباحًا بتوقيت السعودية) على ملعب فيسكال دي تالكا.