يورو 2024: إنجلترا تبلغ ربع النهائي بفوز مثير على سلوفاكيا

بلغت إنجلترا الدور ربع النهائي لكأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024 بفوزها على منتخب سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف، وذلك بعد التمديد للوقت الإضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1) مساء اليوم الأحد على ملعب "فيلتينس أرينا" في غلسنكيرشن، ضمن مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة (يورو 2024) المقامة حاليًا في ألمانيا، وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.