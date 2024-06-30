يورو 2024: إنجلترا تبلغ ربع النهائي بفوز مثير على سلوفاكيا

بلغت إنجلترا الدور ربع النهائي لكأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024 بفوزها على منتخب سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف، وذلك بعد التمديد للوقت الإضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1) مساء اليوم الأحد على ملعب "فيلتينس أرينا" في غلسنكيرشن، ضمن مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة (يورو 2024) المقامة حاليًا في ألمانيا، وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.
وتقدَّم منتخب سلوفاكيا عن طريق إيفان سكرانز، الذي اخترق الدفاع الإنجليزي، وأودع الكرة في المرمى ببراعة، وذلك في الدقيقة الـ25؛ لينضم إلى هدافي يورو 2024 برصيد 3 أهداف.
وأدرك نجم ريال مدريد جود بيلينغهام التعادل لمنتخب إنجلترا بهدف قاتل من ركلة خلفية مزدوجة رائعة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع (الدقيقة 90+5)؛ لينتقل الفريقان إلى خوض شوطَين إضافيَّين.
استهل منتخب إنجلترا الشوط الإضافي الأول بتسجيل هدف التقدم عن طريق هاري كين بضربة رأس متقنة في الدقيقة الأولى (91).
وسيلتقي منتخب إنجلترا في دور الـ16من بطولة أمم أوروبا نظيره السويسري في ربع النهائي.