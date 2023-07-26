"الاتحاد" :حصلنا على شهادة الكفاءة المالية

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم اشترط قيد اللاعبين الجدد في الاتحادات الوطنية من أجل السماح لهم بالمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي تحتضنها الطائف وأبها والباحة في السعودية، وتنطلق منافساتها، الخميس.