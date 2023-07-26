"الاتحاد" :حصلنا على شهادة الكفاءة المالية

قال نادي الاتحاد إنه حصل على شهادة الكفاءة المالية، اليوم الأربعاء، والتي تتيح له تسجيل لاعبين جدد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأكدت الإدارة الاتحادية أنها استوفت التزاماتها المالية والتعاقدية، حسب النطاق المحدد حتى تاريخ 31 مارس 2023، وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.
وكان الاتحاد العربي لكرة القدم اشترط قيد اللاعبين الجدد في الاتحادات الوطنية من أجل السماح لهم بالمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي تحتضنها الطائف وأبها والباحة في السعودية، وتنطلق منافساتها، الخميس.
وأبرم النادي الجداوي عددًا من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية أبرزها مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما وإنجولو كانتي لاعبَيْ ريال مدريد وتشيلسي.