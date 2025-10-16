وزارة الرياضة تشارك في النسخة التاسعة من برنامج "مسك الانطلاق"

تشارك وزارة الرياضة، ممثلةً بـ وكالة الاستثمار والتخطيط الاستراتيجي، في النسخة التاسعة من برنامج "مسك الانطلاق"، وذلك بالشراكة مع مسك الريادة، أحد مسارات مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، والمصمم لدعم الأفكار التقنية وتطبيق الخطط التعليمية التي تجمع بين التعليم الحضوري والافتراضي، بإشراف خبراء ومرشدين متخصصين.
ويُعد البرنامج، الذي يمتد لعشرة أسابيع متواصلة وينتهي التسجيل فيه يوم السبت 25 أكتوبر 2025، رحلة تدريبية مكثفة تبدأ من مرحلة تصميم الفكرة، مرورًا ببناء الفكرة، وصولًا إلى اختبار المنتج الأولي. وخلال هذه المراحل يحصل المشاركون على إرشاد وتوجيه متخصص من خبراء في مجال التقنية الرياضية، إضافةً إلى فرص عملية لترجمة الأفكار إلى نماذج أولية وتجربتها داخل مرافق ومنشآت الوزارة والفعاليات التابعة لها.
ويتيح البرنامج الوصول إلى المنظومة الرياضية المتكاملة، بما يشمل الاتحادات والأندية والجامعات الرياضية والبرامج ذات الصلة، لخلق شراكات وتمكين الصفقات الاستثمارية، وتعزيز فرص التوسع والنمو، من خلال دمج الشركات الناشئة الرياضية مع شركات من قطاعات مختلفة.
وتأتي مشاركة وزارة الرياضة لتؤكد حرصها على صناعة أثر وطني مستدام، عبر خلق وظائف جديدة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الرياضي، واستقطاب استثمارات استراتيجية، وتأسيس شركات سعودية رائدة، فضلًا عن تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الرياضي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.