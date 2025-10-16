وزارة الرياضة تشارك في النسخة التاسعة من برنامج "مسك الانطلاق"

ويُعد البرنامج، الذي يمتد لعشرة أسابيع متواصلة وينتهي التسجيل فيه يوم السبت 25 أكتوبر 2025، رحلة تدريبية مكثفة تبدأ من مرحلة تصميم الفكرة، مرورًا ببناء الفكرة، وصولًا إلى اختبار المنتج الأولي. وخلال هذه المراحل يحصل المشاركون على إرشاد وتوجيه متخصص من خبراء في مجال التقنية الرياضية، إضافةً إلى فرص عملية لترجمة الأفكار إلى نماذج أولية وتجربتها داخل مرافق ومنشآت الوزارة والفعاليات التابعة لها.