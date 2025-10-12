وزير الرياضة "الفيصل" يحضر تدريب الأخضر.. قبل موقعة العراق

يواصل وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل دعمه اللامحدود للاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قبل المواجهة الحاسمة أمام منتخب العراق، في ختام الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، في محطة يُنتظر أن تكون مفصلية في مشوار التأهل.
وحضر "الفيصل" تدريب الأخضر، مساء اليوم الأحد، محفزًا اللاعبين وداعمًا لهم في المواجهة الأخيرة أمام العراق، من أجل التأهل لكأس العالم 2026.
ويلتقي الأخضر السعودي نظيره العراقي عند الساعة 9:45 مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وسط حضور جماهيري مرتقب يساند المنتخب في واحدة من أهم محطاته نحو المونديال، حيث يلعب المنتخب السعودي أمام العراق بفرصتي التعادل أو الفوز.