وزير الرياضة "الفيصل" يحضر تدريب الأخضر.. قبل موقعة العراق

ويلتقي الأخضر السعودي نظيره العراقي عند الساعة 9:45 مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وسط حضور جماهيري مرتقب يساند المنتخب في واحدة من أهم محطاته نحو المونديال، حيث يلعب المنتخب السعودي أمام العراق بفرصتي التعادل أو الفوز.