الجولة الخامسة من دوري روشن: النصر يسعى للابتعاد بالصدارة.. والهلال يأمل انتزاع الوصافة

تستكمل يوم السبت منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بإقامة ثلاث مباريات، حيث تتواصل الإثارة والمنافسة على المراكز الأولى.
تقام المباراة في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب إيجو بالدمام.
ويدخل الهلال المواجهة وهو في المركز السابع برصيد 8 نقاط، فيما يأتي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 7 نقاط، في لقاء يسعى خلاله الأزرق للعودة إلى المنافسة على مراكز المقدمة.
يُقام اللقاء عند الساعة 6:15 مساءً على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران.
ويحتل الأخدود المركز السابع عشر (قبل الأخير) دون أي نقطة، بينما يتواجد الحزم في المركز الرابع عشر برصيد نقطتين، في مواجهة مهمة للفريقين للهروب من مؤخرة الترتيب.
تنطلق المباراة بين النصر والفتح عند الساعة 9:00 مساءً على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض.
ويتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، يسعى خلاله لتوسيع الفارق في الصدارة ومواصلة انتصاراته، بينما يأتي الفتح في المركز السادس عشر بنقطة واحدة فقط.