نابولي الإيطالي يستهدف التعاقد مع سيكو فوفانا لاعب النصر

دخل الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب النصر، دائرة اهتمام أحد أندية الدوري الإيطالي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وبحسب ما نشرته صحيفة "90min " فإن نادي نابولي الإيطالي يرغب في ضم فوفانا، بعد تداول أنباء عن رغبة اللاعب في مغادرة الدوري السعودي للمحترفين والعودة إلى أوروبا .
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي نابولي وضعوا اسم لاعب النصر الإيفواري في قائمته المختصرة للميركاتو الشتوي القادم لتعزيز مركز خط وسط النادي الإيطالي .
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية خلال الأيام السابقة أن إدارة النصر لا تنوي فتح أي محادثات بشأن سيكو فوفانا في يناير رغم اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد مع اللاعب الإيفواري، وأن إدارة النصر سعيدة بالاستثمار في فوفانا، إذ إنه يعد لاعبًا أساسيًا بالفريق.
ويرتبط سيكو البالغ من العمر 28 عامًا، بعقد حتى يونيو 2026 مع النصر الذي انضم إليه في يوليو الماضي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، قادمًا من نادي لانس الفرنسي الذي كان يلعب له منذ أغسطس 2020 .