في الجولة الخامسة ممتاز الطائرة.. الهلال في مواجهة الصفا.. والنصر يلتقي مع ضمك

وتستكمل بقية مباريات الجولة، السبت المقبل؛ حيث يلتقي الهداية والابتسام على صالة نادي الهداية 3.30 مساء، ويلعب الخليج مع الأهلي على صالة نادي الخليج 3.30، فيما يحلّ الوحدة ضيفًا على الفيصلي على صالة نادي سدير 3.30 مساء.