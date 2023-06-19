شباب أخضر اليد يدشنون مشاركتهم العالمية غداً بمواجهة البلد المستضيف اليونان

‬يدشن المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب مشاركته في بطولة كأس العالم المقامة في "ألمانيا واليونان"، مساء غدٍ الثلاثاء 20 يونيو 2023م عندما يواجه المستضيف منتخب اليونان عند تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت المملكة، على صالة رينتيس الرياضية في العاصمة اليونانية أثينا، ضمن منافسات المجموعة الثامنة، التي تضم بجوارهما منتخبي مصر وكوبا.