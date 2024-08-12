كأس النخبة الآسيوية تشهد مشاركة ثلاثة أندية سعودية: الهلال والنصر والأهلي.. والقرعة الجمعة المقبل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، تصنيف الأندية المشارِكة في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2024 / 2025، التي تشهد مشاركة ثلاثة أندية سعودية، هي: الهلال والنصر والأهلي.
يضم التصنيف الأول لأندية غرب آسيا أيضاً أندية الهلال السعودي، والعين الإماراتي، حامل لقب دوري أبطال آسيا، والسد القطري، وبرسبوليس الإيراني، وباختاكور الأوزبكي، والشرطة العراقي. أما التصنيف الثاني، فيضم: الأهلي والنصر السعوديين، الريان القطري، والاستقلال الإيراني، والوصل الإماراتي، والمتأهل من الغرافة القطري، أو شباب الأهلي الإماراتي.
ويضم التصنيف الأول لأندية شرق آسيا أندية: فيسيل كوبي الياباني، وأولسان الكوري الجنوبي، وشنغهاي بورت الصيني، وبوريرام يونايتد التايلاندي، وسنترال كوست مارينرز الأسترالي، وجوهور دارول تاكزيم الماليزي بينما يضم التصنيف الثاني أندية: كاواساكي فرونتال، ويوكوهاما مارينوس من اليابان، وبوهانغ ستيلرز وغوانغتشو من كوريا الجنوبية، وشنغهاي شينهوا الصيني، والمتأهل من شاندونج الصيني، أو بانكوك يونايتد التايلاندي.
وستقام القرعة في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، يوم الجمعة المقبل 16 أغسطس الحالي.
وأعلن الاتحاد الآسيوي، في وقتٍ سابقٍ، إجراء تغييرات عدة في بطولات الأندية، بداية من الموسم الحالي، على أن تكون هناك ثلاث بطولات، الأولى: دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا، إضافة إلى كأس التحدّي الآسيوي.
يُذكر أن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة سيشارك فيها 24 فريقاً، مقسمين إلى 12 فريقاً من الشرق، ومثلهم في الغرب، وستشارك 10 فرق في مجموعة الشرق، ومثلها في الغرب بشكل مباشر، وستشارك 4 فرق في الملحق، يتأهل اثنان منها للمجموعات، وفي دور المجموعات، سيخوض كل فريق 4 مباريات على أرضه، و4 خارج أرضه، ثم تتأهل 8 فرق إلى دور الـ16، الذي يُقام بنظام الذهاب والإياب، ومنه إلى ربع النهائي.
وستقام المباريات بدايةً من دور ربع النهائي بنظام البطولة المجمّعة، في دولة واحدة، وجرى اختيار السعودية؛ لتكون المستضيف في أول نسختين من البطولة.