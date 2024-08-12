كأس النخبة الآسيوية تشهد مشاركة ثلاثة أندية سعودية: الهلال والنصر والأهلي.. والقرعة الجمعة المقبل

يُذكر أن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة سيشارك فيها 24 فريقاً، مقسمين إلى 12 فريقاً من الشرق، ومثلهم في الغرب، وستشارك 10 فرق في مجموعة الشرق، ومثلها في الغرب بشكل مباشر، وستشارك 4 فرق في الملحق، يتأهل اثنان منها للمجموعات، وفي دور المجموعات، سيخوض كل فريق 4 مباريات على أرضه، و4 خارج أرضه، ثم تتأهل 8 فرق إلى دور الـ16، الذي يُقام بنظام الذهاب والإياب، ومنه إلى ربع النهائي.