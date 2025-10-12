أخضر الناشئات يدشن مشاركاته الآسيوية .. بمواجهة إيران

يدشن المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عامًا لكرة القدم ، مشاركته في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للناشئات 2026، حينما يواجه نظيره الإيراني، غدًا الأحد على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية.
وتستضيف المملكة تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة إلى كأس آسيا للناشئات 2026 ،على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر من 11 وحتى 17 أكتوبر .
يخوض "أخضر الناشئات" ثلاث مباريات ضمن منافسات المجموعة الثانية (B) التي تضم منتخبات: إيران، لبنان والكويت حيث يستهل مشواره في التصفيات يوم 13 أكتوبر.
و في الخامس عشر من أكتوبر الجاري يلاقي منتخب لبنان ، ويختتم دور المجموعات بمواجهة نظيره الكويتي يوم الـ17 من الشهر الجاري.
من جانبها، أكدت اليونانية كاترينا فاليدا، مدربة المنتخب السعودي، جاهزية الأخضر للمشاركة في التصفيات، مشيرة بدعم اتحاد القدم للمواهب الواعدة.
وقالت فاليدا، في المؤتمر الصحافي، اليوم الأحد، قبل لقاء إيران: "التحضيرات على قدم وساق لمشاركتنا الأولى،نرحب بجميع المنتخبات المشاركة في بلدنا ونتمنى لهم طيب الإقامة والتوفيق".
وأضافت :"سعداء باستضافة المملكة العربية السعودية للكثير من المناسبات القارية، التي تساهم في تطوير البنى التحتية وتقدم إضافة جوهرية للاعباتنا".
وتابعت :"استثمار الاتحاد السعودي لكرة القدم في المواهب الوطنية الواعدة مستمر ونتطلع لتمثيل وطننا خير تمثيل.. منتخبنا تم تأسيسه منذ عامين، لكن المهارات التي نشهدها كل يوم، تدفعنا للتفاؤل بمستقبل واعد".