أخضر الناشئات يدشن مشاركاته الآسيوية .. بمواجهة إيران

يدشن المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عامًا لكرة القدم ، مشاركته في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للناشئات 2026، حينما يواجه نظيره الإيراني، غدًا الأحد على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية.