مرورًا بمنفذ سلوى الحدودي.. حضور جماهيري كبير في ختام نهائي كأس العالم

حشدت الجماهير الرياضية خلال اليومين الماضيين واليوم الحالي؛ حقائبها إلى دولة قطر؛ مروراً بمنفذ سلوى الحدودي (البري)؛ لحضور الفعاليات المتنوعة والمصاحبة لكأس العالم 2022م؛ وختام المونديال الذي سيجمع اليوم منتخبي الأرجنتين وفرنسا؛ وسط اتباع جميع التعليمات الخاصة في الجانبين السعودي والقطري.
وواصل الجمهور الرياضي وعدد من العوائل الذين قدموا براً؛ من مختلف مناطق المملكة، ودول الخليج والوطن العربي والدول الأجنبية، حضورهم في الساحات المخصصة لمواقف السيارات، وأماكن النقل بالحافلات الترددية، حيث ارتدى عدد من الجماهير ألوان وقمصان منتخبي النهائي وسط أجواء حماسية وتحديات وتوقعات لنتيجة المباراة.
وأعرب عدد من عشاق كرة القدم، عن سعادتهم بحضور المباراة النهائية، وما تحمله من إثارة وندية بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا (حامل لقب كأس العالم)، والرغبة في مشاهدة عددٍ من الأهداف خلال مجريات شوطي المباراة، مبدين آراء وتوقعات متباينة حول من سيحرز الكأس في نسخته الحالية، فيما عدّ البعض أن حضور هذه المباراة تسجل في ذاكرة الجمهور لأهميتها وتاريخها؛ إضافة إلى الاستمتاع بالفعاليات المتنوعة المصاحبة للبطولة.
وكثفت الهيئة العامة للنقل، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، جهودها واستعداداتها لاستقبال المشجعين والزوار، بتنظيم وإجراءات وتنسيق شامل، مؤكدةً ضرورة الالتزام بالأوقات المحددة لمواقف السيارات حتى لا يتم تطبيق الغرامات المالية على المركبات التي تتجاوز المدة المحددة، مع مراعاة الدليل الإرشادي لتنظيم حركة السير إلى المونديال.
وأشارت الهيئة إلى أن خدمات النقل الترددي بالحافلات والمخصصة لنقل المسافرين والجماهير في منفذ سلوى إلى منفذ أبو سمرة في الجانب القطري، خلال مونديال كأس العالم 2022 في قطر، مستمرة حتى مساء بعد غدٍ الثلاثاء 20 ديسمبر الجاري، ولا تزال تسهم في خدمة المسافرين والجماهير وتسهيل تنقلهم من وإلى منفذ أبو سمرة عبر رحلات ترددية متواصلة، مشددةً على أهمية الحجز للخدمة عبر الموقع الإلكتروني .