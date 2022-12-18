مرورًا بمنفذ سلوى الحدودي.. حضور جماهيري كبير في ختام نهائي كأس العالم

وأعرب عدد من عشاق كرة القدم، عن سعادتهم بحضور المباراة النهائية، وما تحمله من إثارة وندية بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا (حامل لقب كأس العالم)، والرغبة في مشاهدة عددٍ من الأهداف خلال مجريات شوطي المباراة، مبدين آراء وتوقعات متباينة حول من سيحرز الكأس في نسخته الحالية، فيما عدّ البعض أن حضور هذه المباراة تسجل في ذاكرة الجمهور لأهميتها وتاريخها؛ إضافة إلى الاستمتاع بالفعاليات المتنوعة المصاحبة للبطولة.