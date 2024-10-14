في رحلة "الطريق إلى كأس العالم 2026".. الأخضر السعودي "يتلمس" طريق الانتصار عبر بوابة البحرين

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم غدًا الثلاثاء لخوض مباراة قوية، تجمع بينه وبين منتخب البحرين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.