في رحلة "الطريق إلى كأس العالم 2026".. الأخضر السعودي "يتلمس" طريق الانتصار عبر بوابة البحرين

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم غدًا الثلاثاء لخوض مباراة قوية، تجمع بينه وبين منتخب البحرين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وتنطلق المواجهة بين الفريقين غدًا في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة".
ويوجَد منتخبا السعودية والبحرين بالمركزين الثالث والرابع بالتساوي مع المنتخب الأسترالي "الوصيف" برصيد 4 نقاط مع فارق الأهداف في ترتيب المجموعة الثالثة، في حين يتصدر المجموعة منتخب اليابان برصيد 9 نقاط.
ويقود المباراة طاقم تحكيم قطري بقيادة سلمان فلاحي.
ميدانيًّا، أجرى لاعبو الأخضر مساء اليوم الاثنين حصتهم التدريبية على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية" تحت إشراف المدير الفني "مانشيني".
وبدأت الحصة بتمارين الإحماء، بعدها تمارين تكتيكية متنوعة، ثم مباريات مصغرة قبل أن يُجري تقسيمة من مجموعتين على نصف مساحة الملعب.
واختُتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
وعلى صعيد متصل، لم يكمل اللاعب "مصعب الجوير" الحصة التدريبية؛ لشعوره بآلام عضلية في الفخذ.