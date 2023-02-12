"لويس سايز" يعلن التحدي على لقب الخيّالة بأمسية كأس السعودية

أكد "لويس سايز" مشاركته في تحدّي الخيّالة العالميّين، الذي يُقام مساء الجمعة، الـ24 من فبراير ضمن فعاليات كأس السعودية العالمي، على ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية، وينظّمه نادي سباقات الخيل.
ويعود الخيّال الأمريكي الشهير مجددًا إلى سباق كأس الـ 1351 سبرنت، والذي أنهاه في المركز الثاني العام الماضي على صهوة "كاسا كريد" الذي يدربه وليام موت.
وقال سايز: "أتطلّع بشغف إلى الرحلة للسعودية، ويبدو أن تحدي الخيّالة العالمي سيضم مجموعة متميزة من الفرسان، وسيكون حدثًا ممتعًا".
وأضاف "حققت المركز الثاني مع كاسا كريد في سباق الـ 1351 سبرنت العام الماضي، وأتطلّع لقيادته مجددًا في ذلك السباق، وبالتالي آمل أن يتمكّن من الانتقال مركزًا واحدًا إلى الأمام".
وستنضم الخيّالة البرازيلية البارزة جين ألفيز، الحاصلة مرتين على لقب بطولة الخيّالة المتمرّنين، إلى مضمار تحدي الخيّالة العالمي.
وأصبحت ألفيز أول فتاة تفوز بسباق من الفئة الأولى في البرازيل، لدى فوزها بسباق غراند بريميو جوكي كلوب براسيليرو 2015، ومنذ ذلك الحين شرعت في قيادة الخيول في شتى بقاع العالم.
وقالت الخيّالة، التي تزور المملكة للمرة الأولى: "أنا سعيدة للغاية بالدعوة الموجّهة لي للمشاركة في تحدي الخيّالة العالمي ضمن مهرجان كأس السعودية، وأشعر بإثارة للمنافسة في مواجهة نخبة من أفضل الخيّالة في العالم من أمثال جواو موريرا، والذي كان أحد الشخصيات التي ألهمتني في بداية سيرتي المهنية، وبالطبع الخيّال الأسطورة فرانكي ديتوري".
يقام التحدي على أربعة أشواط بين 14 خيالاً، بواقع 7 من الخيّالات الدوليات، و5 من الخيالة الدوليين، و2 من الخيّالة المحليين الذكور، ويحصل الخيّالة على نسبة 15 % من الجوائز المالية التي يحققونها.
وخُصصت لكل من الأشواط الأربعة لتحدي الخيّالة العالمي جائزة قدرها 400,000 دولار، علاوة على مكافأة تبلغ 100,000 دولار للفائز بالتحدي.