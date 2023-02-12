"لويس سايز" يعلن التحدي على لقب الخيّالة بأمسية كأس السعودية

أكد "لويس سايز" مشاركته في تحدّي الخيّالة العالميّين، الذي يُقام مساء الجمعة، الـ24 من فبراير ضمن فعاليات كأس السعودية العالمي، على ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية، وينظّمه نادي سباقات الخيل.

ويعود الخيّال الأمريكي الشهير مجددًا إلى سباق كأس الـ 1351 سبرنت، والذي أنهاه في المركز الثاني العام الماضي على صهوة "كاسا كريد" الذي يدربه وليام موت.

وقال سايز: "أتطلّع بشغف إلى الرحلة للسعودية، ويبدو أن تحدي الخيّالة العالمي سيضم مجموعة متميزة من الفرسان، وسيكون حدثًا ممتعًا".