الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يختتم معرض "إكسبو الرياضة للجميع" للياقة البدنية والصحة

اختتمت – مساء أمس - فعاليات معرض إكسبو الرياضة للجميع، معرض اللياقة البدنية والصحة الذي نظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، على مدار 3 أيام في واجهة الرياض، بحضور الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد، و خالد بن عبد الله البكر الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة، و شيماء الحصيني المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع، و خلود الجنيبي أمين عام اتحاد الإمارات للرياضة للجميع.