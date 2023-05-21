الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يختتم معرض "إكسبو الرياضة للجميع" للياقة البدنية والصحة

اختتمت – مساء أمس - فعاليات معرض إكسبو الرياضة للجميع، معرض اللياقة البدنية والصحة الذي نظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، على مدار 3 أيام في واجهة الرياض، بحضور الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد، و خالد بن عبد الله البكر الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة، و شيماء الحصيني المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع، و خلود الجنيبي أمين عام اتحاد الإمارات للرياضة للجميع.
وحقق المعرض الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، نجاحاً على كافة الفعاليات والجلسات وورش العمل بحضور أكثر من 90 متحدثاً ومدرباً متخصصاً في المجالات الرياضية والصحية المتنوعة، كما حضر المعرض العديد من الخبراء على مستوى العالم لبناء علاقات وجسور تواصل للاستثمار في السوق السعودي الواعد.
واستقطب المعرض في صالة اللقاءات والاجتماعات المحددة لتطوير الأعمال (B2B)، العديد من الشركات العالمية والمحلية، لإبراز الدور الاستثماري في قطاع الرياضة في المملكة، وبحث الفرص الواعدة لجعل المملكة وجهة رياضية منافسة.
ومع اختتام المعرض، تم إقامة حفلٍ تكريمي وزع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع خلاله الجوائز التقديرية -أربع جوائز- على أربع فئات، كان منها واحدة من نصيب أكثر مجموعة رياضية متفاعلة في تطبيق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وجائزة لأكثر فكرة فريدة من نوعها، وجائزة لأكثر مبادرة مجتمعية مستدامة، بالإضافة إلى جائزة للمجموعات الرياضية الجامعية الأكثر تفاعلاً.
وساهم الدعم الذي تقدمه وزارة الرياضة، ووزارة الاستثمار، والمركز السعودي للأعمال، واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، في نجاح تنظيم إكسبو الرياضة للجميع، بهدف تطوير قطاع الرياضة السعودي، وتعزيز البنية التحتية الرياضية.