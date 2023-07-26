في اليوم الثاني لبطولة الخليجية للناشئين.. أخضر السلة يكسب نظيره البحريني

كسب المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة على نظيره البحريني 71-61 في ثاني مبارياته في البطولة الخليجية لكرة السلة للناشئين تحت 16 سنة والمؤهلة لنهائيات البطولة الآسيوية والتي أُقيمت اليوم الأربعاء على صالة الجوهرة بمدينة الملك الرياضية في جدة.
وفي اللقاء الثاني الذي أقيم على الصالة نفسها فاز المنتخب القطري على نظيرة الكويتي 70-47.
وتختتم غدًا الخميس منافسات الدور الأول إذ يواجه المنتخب البحريني نظيره الكويتي في الـ5:00 مساءً، ويواجه المنتخب السعودي نظيره القطري في الـ7:00 مساءً.
وتحصل جميع الفرق على راحة بعد غدٍ الجمعة على أن تنطلق مباريات الدور نصف النهائي يوم السبت 29 الجاري، إذ يلتقي أول الترتيب مع رابع الترتيب في الـ5:00 مساءً، ثم يلتقي ثاني الترتيب مع ثالث الترتيب في الـ7:00 مساءً، ويوم الأحد 30 يوليو، تُقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الـ5:00 مساءً، ثم المباراة النهائية في الـ7:00 مساءً.
ويتأهل الأول والثاني إلى نهائيات البطولة الآسيوية وفي حالة حصول المنتخب القطري على المركز الأول أو الثاني يتأهل ثالث الترتيب من البطولة، لتأهل المنتخب القطري لنهائيات استضافة قطر نهائيات البطولة الآسيوية.