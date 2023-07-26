في اليوم الثاني لبطولة الخليجية للناشئين.. أخضر السلة يكسب نظيره البحريني

وتختتم غدًا الخميس منافسات الدور الأول إذ يواجه المنتخب البحريني نظيره الكويتي في الـ5:00 مساءً، ويواجه المنتخب السعودي نظيره القطري في الـ7:00 مساءً.

وتحصل جميع الفرق على راحة بعد غدٍ الجمعة على أن تنطلق مباريات الدور نصف النهائي يوم السبت 29 الجاري، إذ يلتقي أول الترتيب مع رابع الترتيب في الـ5:00 مساءً، ثم يلتقي ثاني الترتيب مع ثالث الترتيب في الـ7:00 مساءً، ويوم الأحد 30 يوليو، تُقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الـ5:00 مساءً، ثم المباراة النهائية في الـ7:00 مساءً.