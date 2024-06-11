صدمة وفرحة.. ماذا قالت جماهير "نشامى الأردن" لـ"سبق" بعد الفوز على السعودية؟
عبَّرت جماهير "نشامى الأردن" عن سعادتها بمستوى وأداء المنتخب الأردني، واعتلائه صدارة المجموعة السابعة، وذلك بعد فوزه على مضيفه المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف أمس الثلاثاء على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.
وجاءت المباراة ضمن الجولة السادسة (الأخيرة) من منافسات المجموعة السابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية.
وتفصيلاً، قال مشجع المنتخب الأردني خالد لـ"سبق" إن الفريق سيطر على الوضع بعد تقدم المنتخب السعودي.. وأشاد بمساندة جمهور النشامى، وامتدح إمكانيات الملاعب السعودية.
ووصفت مشجعتا "النشامى" فرح حماد وسارة أبو طه في حديثهما لـ"سبق" المباراة بأنها كانت جميلة من المنتخبين، وقدما فيها أداء استمتع به الجمهور.
وحمَّل مشجع سعودي اللاعبين المسؤولية في الهزيمة واصفًا أداءهم بأنه متخاذل، ولا توجد لديهم الجدية في الملعب.
وبفوز النشامى تصدرت الأردن المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي الذي تراجع للمركز الثاني، فيما حلت طاجكستان ثالثًا بـ8 نقاط، في حين بقي رصيد باكستان خاليًا من النقاط.
وتأهلت السعودية والأردن إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وحجز المنتخب الأردني بطاقة التأهل إلى كأس آسيا 2027 بمرافقة المنتخب السعودي (مستضيف النهائيات).