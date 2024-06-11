صدمة وفرحة.. ماذا قالت جماهير "نشامى الأردن" لـ"سبق" بعد الفوز على السعودية؟

عبَّرت جماهير "نشامى الأردن" عن سعادتها بمستوى وأداء المنتخب الأردني، واعتلائه صدارة المجموعة السابعة، وذلك بعد فوزه على مضيفه المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف أمس الثلاثاء على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.