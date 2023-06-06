الشرقية تجهز شباب أخضر اليد لبطولة العالم

وتضم القائمة عشرين لاعباً وهم: جهاد أبو علوة، حسين الصفواني، حسين فريج، أحمد آل سعيد، أحمد العبيدي، أيمن آل غزوي، حسين الدواغ، سجاد عبدالرزاق، ميثم أبو سرير، قاسم آل تركي، جواد آل عباس، مرتجى الخضراوي، عبدالله اليوسف، مهدي آل عباس، مهدي الأحمد، محمد آل إبراهيم، علي آل محسن، أحمد العبدالله، سجاد آل فردان، عطية الحربي.