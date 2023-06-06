الشرقية تجهز شباب أخضر اليد لبطولة العالم

يدخل المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب معسكراً داخلياً في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 10-17 يونيو الجاري، ضمن المرحلة الأخيرة من الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 يونيو حتى 02 يوليو 2023م، في ألمانيا واليونان.
وسيلعب شباب أخضر اليد البطولة ضمن منتخبات المجموعة (H) التي ستقام مبارياتها في دولة اليونان، وتضم بجواره المستضيف "منتخب اليونان" ومنتخبي مصر وكوبا.
ويقود الدفة الفنية للأخضر الشاب المدرب الإسباني خوان جافير كاباناس، ويساعده الوطني جعفر أبو الرحي، والمعد البدني توماز أوسكفيرك، ومدرب الحراس أندريه تيكسيرا، وأخصائي العلاج الطبيعي عبدالله المهدي، ومدير المنتخب ياسر شاخور، والإداري حسين آل جمال.
وتضم القائمة عشرين لاعباً وهم: جهاد أبو علوة، حسين الصفواني، حسين فريج، أحمد آل سعيد، أحمد العبيدي، أيمن آل غزوي، حسين الدواغ، سجاد عبدالرزاق، ميثم أبو سرير، قاسم آل تركي، جواد آل عباس، مرتجى الخضراوي، عبدالله اليوسف، مهدي آل عباس، مهدي الأحمد، محمد آل إبراهيم، علي آل محسن، أحمد العبدالله، سجاد آل فردان، عطية الحربي.