تدشين النسخة الجديدة من كأس خادم الحرمين الشريفين.. ونهائي مبكر يجمع الاتحاد والهلال

ويأتي تدشين النسخة الجديدة من الكأس نظرًا لاحتفاظ نادي الهلال بالنسخة السابقة بعد فوزه باللقب العام الماضي، وهي المرة الرابعة التي يُتوج فيها بطلاً للنسخة ذاتها (2015، 2017، 2020، 2023). وتنص الفقرة الـ4 من المادة الـ27 من اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين على أحقية النادي الذي يفوز بالكأس ثلاث مرات متتالية، أو أربع مرات متفرقة، بامتلاك النسخة.