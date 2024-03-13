تدشين النسخة الجديدة من كأس خادم الحرمين الشريفين.. ونهائي مبكر يجمع الاتحاد والهلال

سُحبت مساء اليوم الأربعاء في العاصمة الرياض قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2023-2024 بمشاركة أندية (الهلال، النصر، الخليج والاتحاد).
وأسفرت مواجهتا المربع الذهبي من المسابقة عن نهائي مبكر بمواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين الاتحاد و نظيره الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في حين سيواجه النصر الخليج في المباراة الثانية على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض.
وتحمل نسخة 2023-2024 من كأس خادم الحرمين الشريفين الرقم 50 في تاريخ المسابقة، التي انطلقت عام 1957 باسم كأس الملك، واستمرت بهذا الاسم حتى عام 1990، قبل أن تدمج مع بطولة الدوري السعودي حتى عادت لتكون بطولة مستقلة، وتظهر من جديد عام 2008.
وتُعد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أغلى البطولات المحلية، وتُوِّج فيها تاريخيًّا 10 أبطال (الأهلي، الهلال، الاتحاد، النصر، الشباب، الاتفاق، الوحدة، الفيحاء، الفيصلي والتعاون).
ويتصدر الرباعي الجماهيري في الدوري السعودي قائمة الفِرق الأكثر فوزًا بكأس الملك، ويليهم الشباب. ويعد التعاون والفيحاء والفيصلي أقل الفِرق فوزًا بالبطولة؛ إذ لم يحرزوها سوى مرة واحدة.
وحقَّق الوحدة لقب كأس الملك مرتين، والاتفاق والشباب 3 مرات، وتُوج النصر ببطولة كأس الملك 6 مرات، وفاز الاتحاد بلقب في 9مناسبات، وتمكن الهلال من الفوز باللقب 10مرات، ويُعد الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الملك بـ 13 لقبًا.
كما دشن الاتحاد السعودي لكرة القدم النسخة الجديدة من كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2023-2024 تزامنًا مع إجراء قرعة الدور نصف النهائي من المسابقة.
ويأتي تدشين النسخة الجديدة من الكأس نظرًا لاحتفاظ نادي الهلال بالنسخة السابقة بعد فوزه باللقب العام الماضي، وهي المرة الرابعة التي يُتوج فيها بطلاً للنسخة ذاتها (2015، 2017، 2020، 2023). وتنص الفقرة الـ4 من المادة الـ27 من اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين على أحقية النادي الذي يفوز بالكأس ثلاث مرات متتالية، أو أربع مرات متفرقة، بامتلاك النسخة.
وكانت النسخة السابقة من الكأس قد تم تدشينها عام 2011، وشهدت هذه الكأس تنافسًا كبيرًا بين الأندية منذ ذلك الحين حتى آخر ظهور لها في الموسم الماضي 2022-2023.
يُذكر أن بطل كأس خادم الحرمين الشريفين يحصل على جائزة قدرها 10 ملايين ريال، إضافة إلى مقعد مباشر في كأس السوبر السعودي، ومقعد مباشر في دوري أبطال آسيا.