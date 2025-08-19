خلال الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر المقبل.. الاتحاد العربي للجولف يدعم بطولة الأردن المفتوحة

في إطار دعمه المستمر لتطوير رياضة الجولف عربياً، أكد الاتحاد العربي للجولف دعمه للنسخة الـ34 من بطولة الأردن المفتوحة، التي تنطلق في مدينة العقبة خلال الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر المقبل، بمشاركة نخبة من لاعبي الجولف العرب والدوليين، وتحت إشراف مباشر من الاتحاد العربي.
وتُقام البطولة في نادي أيلة للجولف، وتُعد محطة بارزة ضمن سلسلة الجولف العربية (AGS) المعتمدة، والتي تمنح اللاعبين العرب نقاطاً تصنيفية رسمية ضمن النظام العربي الجديد، ما يعزز فرصهم في التأهل للمنافسات الاحترافية الدولية.
وأوضح الاتحاد العربي أن دعمه للبطولة يأتي ضمن جهوده الرامية إلى توسيع قاعدة ممارسي اللعبة في الوطن العربي، ورفع جاهزية المنتخبات العربية للمشاركة الفعّالة في البطولات الإقليمية والعالمية، من خلال توفير بيئة تنافسية عالية المستوى تجمع بين المحترفين والهواة.
وتُعد البطولة نموذجاً ناجحاً للتكامل بين الاتحاد العربي والاتحادات الوطنية، في إطار تطوير المواهب العربية الناشئة وتعزيز الحضور العربي في المحافل الدولية.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية ستستضيف لاحقاً بطولة العرب للرجال وكبار السن، إلى جانب البطولة السعودية المفتوحة للهواة في جدة، قبل أن تُختتم المنافسات ببطولتي كأس الإمارات وتونس المفتوحة (قيد التأكيد).