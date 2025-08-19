خلال الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر المقبل.. الاتحاد العربي للجولف يدعم بطولة الأردن المفتوحة

في إطار دعمه المستمر لتطوير رياضة الجولف عربياً، أكد الاتحاد العربي للجولف دعمه للنسخة الـ34 من بطولة الأردن المفتوحة، التي تنطلق في مدينة العقبة خلال الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر المقبل، بمشاركة نخبة من لاعبي الجولف العرب والدوليين، وتحت إشراف مباشر من الاتحاد العربي.