مع افتتاح منافسات الموسم الرياضي الجديد.. إثارة وندية مرتقبة في بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي

وفي عام 2015 عاد النصر بصفته بطلاً للدوري للمرة الثانية على التوالي للمشاركة في النسخة التي أقيمت للمرة الأولى خارج السعودية، وتحديدًا في ملعب لوفتس رود بالعاصمة البريطانية لندن، وخسرها بهدف دون مقابل من الهلال بطل كأس الملك الذي تُوج باللقب الأول له، وحاول في نسخة 2016 بلندن للمرة الثانية تواليًا المحافظة على لقبه عندما واجه الأهلي بطل الدوري وكأس الملك، بيد أن الأهلي حقق اللقب بفوزه بركلات الترجيح 4 ـ 3 بعد التعادل الإيجابي 1 ـ 1 في الوقت الأصلي.