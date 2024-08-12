مع افتتاح منافسات الموسم الرياضي الجديد.. إثارة وندية مرتقبة في بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي

تفتتح أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون الموسم الرياضي الجديد 2024 - 2025 بكأس الدرعية للسوبر السعودي، الذي تستضيفه مدينة أبها خلال الفترة من 13 - 17 أغسطس الجاري.
ويلتقي الهلال "حامل اللقب" نظيره الأهلي غدًا في أولى مواجهات الدور نصف النهائي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية. ويسعى الهلال للوصول إلى المباراة النهائية، والتتويج للمرة الخامسة بتاريخه، في حين يطمح الأهلي إلى تكرار نسخة 2016 حين فاز على الهلال بركلات الترجيح متوجًا باللقب الوحيد.
وفي المباراة الثانية لنصف النهائي يواجه النصر نظيره التعاون بعد غد على الملعب ذاته. ويهدف النصر إلى تلبية طموحات جماهيره، وكسب لقبه الثالث في المسابقة، بينما يخوض التعاون اللقاء بجهاز فني جديد، يطمح معه إلى مواصلة العروض الفنية المميزة منذ الموسم الفائت.
وتعود أول نسخة للسوبر السعودي إلى عام 2013، حين تقابل فريق الفتح بصفته بطلاً للدوري السعودي مع نظيره الاتحاد بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، وتمكن خلالها نادي الفتح من تحقيق أول نسخة رسمية بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وفي عام 2014 واجه فريق النصر بطل الدوري نظيره الشباب بطل كأس الملك، وحقق الأول بطولته الأولى بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتَين الأصليَّين والإضافيَّين بالتعادل الإيجابي 1 - 1.
وفي عام 2015 عاد النصر بصفته بطلاً للدوري للمرة الثانية على التوالي للمشاركة في النسخة التي أقيمت للمرة الأولى خارج السعودية، وتحديدًا في ملعب لوفتس رود بالعاصمة البريطانية لندن، وخسرها بهدف دون مقابل من الهلال بطل كأس الملك الذي تُوج باللقب الأول له، وحاول في نسخة 2016 بلندن للمرة الثانية تواليًا المحافظة على لقبه عندما واجه الأهلي بطل الدوري وكأس الملك، بيد أن الأهلي حقق اللقب بفوزه بركلات الترجيح 4 ـ 3 بعد التعادل الإيجابي 1 ـ 1 في الوقت الأصلي.
وفي نسخة عام 2018 واجه حامل لقب الدوري الهلال نظيره الاتحاد "بطل كأس الملك" بنسخة ثالثة في لندن، وتمكن خلالها الهلال من التتويج بالبطولة بعد فوزه بهدفين لهدف، فيما كانت نسخة 2019 على أرض مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وجمعت بطل الدوري النصر بنظيره بطل كأس خادم الحرمين الشريفين التعاون، وانتهت بفوز النصر بركلات الترجيح 5-4 عقب تعادلهما بهدف لمثله.
وواصلت البطولة إثارتها وقوتها؛ إذ أقيمت في عام 2020 على مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض بين الهلال بطل الدوري وكأس الملك والنصر وصيف الدوري، وفاز بها النصر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في حين عاد الهلال 2021 ليفرض سيطرته على السوبر، ويواجه الفيصلي بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، ويُتوج الهلال بها بعد فوزه بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين لمثلهما.
وفي عام 2022 -2023 شهدت البطولة تطورًا وتغيرًا في نظامها؛ لتصبح بمشاركة أربعة أندية، هي بطل الدوري السعودي ووصيفه، إضافة إلى بطل كأس خادم الحرمين الشريفين ووصيفه.
وجمعت أول نسخة بعد التغيير بطل الدوري السعودي الهلال ووصيفه الاتحاد وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين وصاحب المركز الثالث بالدوري النصر، وتمكن الاتحاد من الظفر بأول ألقابه بالسوبر بعد تجاوزه النصر بثلاثية مقابل هدف، وفوزه بالنهائي على نظيره الفيحاء بهدفين دون مقابل.
وفي شهر إبريل 2024، وتحديدًا بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، تُوج فريق الهلال بلقب "كأس الدرعية للسوبر السعودي" للمرة الرابعة في تاريخه؛ وذلك بعد فوزه على نظيره الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف في قمة الكلاسيكو.