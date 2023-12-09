رياضة

"توامبا" تحول إلى حارس مرمى.. الوحدة يتجاوز الأخدود ويحصد نقاط المباراة

"توامبا" تحول إلى حارس مرمى.. الوحدة يتجاوز الأخدود ويحصد نقاط المباراة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الفوز على شقيقه الأخدود في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الوحدة بهدفين دون مقابل.

أهداف المباراة سجلها عبد العزيز نور للوحدة في الدقيقة 17 قبل أن يضيف دوراتي الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 84.

يُذكر أن المباراة شهدت طرد حارس الأخدود باولو فيتور في الدقيقة 90+4 بعد حصوله على البطاقة الحمراء،وذاد "توامبا" عن مرمى الأخدود في الوقت المتبقي من المباراة.

بتلك النتيجة يرفع الوحدة رصيده عند النقطة رقم 22 في حين توقف رصيد الأخدود عند النقطة رقم 13.

الدوري السعودي للمحترفين
نادي الوحدة
دوري روشن السعودي
نادي الأخدود
دوري روشن السعودي للمحترفين

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org