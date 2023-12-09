"توامبا" تحول إلى حارس مرمى.. الوحدة يتجاوز الأخدود ويحصد نقاط المباراة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الفوز على شقيقه الأخدود في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.