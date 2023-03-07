في الجولة الـ24 من دوري يلو.. الأهلي يعبر محطة نجران والجماهير تردد: صدارة بس

‬تصدَّر فريق الأهلي جدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم؛ وذلك بعد أن تجاوز مستضيفه نجران بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.