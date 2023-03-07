في الجولة الـ24 من دوري يلو.. الأهلي يعبر محطة نجران والجماهير تردد: صدارة بس

تصدَّر فريق الأهلي جدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم؛ وذلك بعد أن تجاوز مستضيفه نجران بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، وكانت كرة لاعب الأهلي هيثم عسيري عند الدقيقة الثانية هي الأخطر؛ إذ ضلت طريق شباك حارس مرمى نجران عبدالله البحري، ومثلها لزميله الزبيدي عند الدقيقة الـ34.
ومع مطلع الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ55، خسر نجران خدمات لاعبه "كريستيان مارتينيز"، الذي خرج بالبطاقة الحمراء.
وعند الدقيقة الـ66 تكفَّل قائم نجران بالتصدي لتسديدة لاعب الأهلي "مودوبارو".
وابتسم الحظ للأهلي عند الدقيقة الـ71 حين اقتنص عبدالله المقرن رأسية رائعة محولاً الكرة برأسه داخل الشباك النجرانية مستثمرًا عرضية "بارو" المثالية.
وحضر مراد خضري بهدف التأكيد (الثاني) للأهلي عند الدقيقة الـ3+90، الذي كان كافيًا لبلوغ الأخضر النقطة الـ52 متصدرًا جدول الترتيب.