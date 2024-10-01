رئيس اتحاد القدم "المسحل" يستقبل لاعبي المنتخب الإلكتروني المتوج ببطولتي غرب آسيا

استقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم الثلاثاء، لاعبي منتخبنا الوطني المتوج بلقب بطولتي غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية للسيدات والرجال، بحضور عضو المجلس نعيم البكر، ومدير إدارة كرة القدم النسائية عالية الرشيد.
وشهد الاستقبال تكريم رئيس الاتحاد السعودي للاعبة نجد فهد التي حققت لقب البطولة للسيدات، واللاعبين أحمد العمري، وأمجد القرني، اللذين حققا لقب بطولة الرجال، مشيدًا بالمستوى الكبير الذي قدموه خلال البطولة، كما طالبهم بمواصلة العمل من أجل تحقيق مزيدٍ من الإنجازات للرياضة السعودية.
يُذكر أن نجد فهد تمكنت من تحقيق لقب النسخة الأولى لبطولة السيدات بعد فوزها في المباراة النهائية أمام منتخب البحرين، كما تمكن منتخب الرجال من تحقيق لقبهم الرابع في البطولة بعد الفوز على منتخب الأردن.