رئيس اتحاد القدم "المسحل" يستقبل لاعبي المنتخب الإلكتروني المتوج ببطولتي غرب آسيا

وشهد الاستقبال تكريم رئيس الاتحاد السعودي للاعبة نجد فهد التي حققت لقب البطولة للسيدات، واللاعبين أحمد العمري، وأمجد القرني، اللذين حققا لقب بطولة الرجال، مشيدًا بالمستوى الكبير الذي قدموه خلال البطولة، كما طالبهم بمواصلة العمل من أجل تحقيق مزيدٍ من الإنجازات للرياضة السعودية.