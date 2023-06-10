طاقما تحكيم سعوديون يقودون مباراتين في الدوري التونسي "مرحلة التتويج"

حيث أسند إلى الحكم خالد الطريس إدارة قمة مباريات الجولة (كلاسيكو الكرة التونسية) بين النجم الساحلي المتصدر بـ26 نقطة وضيفه الترجي الثالث بـ20 نقطة؛ حيث سيساعده كل من هشام الرفاعي وفيصل القحطاني؛ في حين سيتولى ماجد الشمراني مهمة إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من رائد الزهراني، والتي ستقام في الملعب الأولمبي بسوسة.