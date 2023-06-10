طاقما تحكيم سعوديون يقودون مباراتين في الدوري التونسي "مرحلة التتويج"

عيّن الاتحاد التونسي لكرة القدم، طاقمي تحكيم سعوديين لقيادة مباراتين ضمن الجولة الحادية عشرة في مرحلة التتويج بالدوري التونسي.
حيث أسند إلى الحكم خالد الطريس إدارة قمة مباريات الجولة (كلاسيكو الكرة التونسية) بين النجم الساحلي المتصدر بـ26 نقطة وضيفه الترجي الثالث بـ20 نقطة؛ حيث سيساعده كل من هشام الرفاعي وفيصل القحطاني؛ في حين سيتولى ماجد الشمراني مهمة إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من رائد الزهراني، والتي ستقام في الملعب الأولمبي بسوسة.
وكلف الحكم تركي الخضير بإدارة غرفة الفيديو، في مباراة النادي الإفريقي ثاني الترتيب برصيد 22 نقطة، وضيفه الاتحاد المنستيري صاحب المركز الرابع بـ18نقطة، والمقررة على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس.
وبدأ الدوري التونسي الممتاز مرحلة مهمة يبوح فيها بأسراره قبل 4 جولات من نهاية سباق (مرحلة التتويج)، مع اشتداد الصراع بين 3 أندية على اللعب من أجل التتويج بلقب المسابقة المحلية وهي النجم الرياضي الساحلي برصيد 26 نقطة، وملاحقه المباشر النادي الإفريقي والترجي الرياضي صاحب المركز الثالث برصيد 20 نقطة وبدرجة أقل الاتحاد المنستيري الرابع.