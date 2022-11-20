في افتتاح كأس العالم قطر2022 .. "الإكوادور" تعبر "العنابي" بثنائية

تجاوز منتخب الإكوادور الأول لكرة القدم ، نظيره القطري بثنائية دون مقابل، وذلك في افتتاح بطولة كأس العالم 2022 في نسختها الـ 22 ، مساء اليوم الأحد ، لصالح حساب المجموعة الأولى، التي تحتضنها قطر (لأول مرة في الشرق الأوسط ) ، وسط حضور 60 ألف متفرج في ملعب البيت، وبقيادة الحكم الإيطالي "دانييلي أورساتو".
الشوط الأول انتهى بتقدم الإكوادور بهدفي "فالنسيا" عند الدقائق 16،31 ، مع إلغاء هدف لفالنسيا في الدقيقة الثالثة بداعي التسلل.
وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 55 تصدى حارس العنابي سعد الشيب لتسديدة "إيفارا" بكل براعة .
وفي الدقيقة 75 أطلق أكرم عفيف تسديدة قوية اعتلت العارضة الإكوادورية إلى خارج الملعب ، اتبعها " مونتاري" بتسديدة أخرى عند الدقيقة 86 ضلت طريق مرمى الإكوادور.