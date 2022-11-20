في افتتاح كأس العالم قطر2022 .. "الإكوادور" تعبر "العنابي" بثنائية

تجاوز منتخب الإكوادور الأول لكرة القدم ، نظيره القطري بثنائية دون مقابل، وذلك في افتتاح بطولة كأس العالم 2022 في نسختها الـ 22 ، مساء اليوم الأحد ، لصالح حساب المجموعة الأولى، التي تحتضنها قطر (لأول مرة في الشرق الأوسط ) ، وسط حضور 60 ألف متفرج في ملعب البيت، وبقيادة الحكم الإيطالي "دانييلي أورساتو".