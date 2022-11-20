رياضة

في افتتاح كأس العالم قطر2022 .. "الإكوادور" تعبر "العنابي" بثنائية

وسط حضور 60 ألف متفرج في ملعب البيت
في افتتاح كأس العالم قطر2022 .. "الإكوادور" تعبر "العنابي" بثنائية
أحمد سرور
أحمد سرور

تجاوز منتخب الإكوادور الأول لكرة القدم ، نظيره القطري بثنائية دون مقابل، وذلك في افتتاح بطولة كأس العالم 2022 في نسختها الـ 22 ، مساء اليوم الأحد ، لصالح حساب المجموعة الأولى، التي تحتضنها قطر (لأول مرة في الشرق الأوسط ) ، وسط حضور 60 ألف متفرج في ملعب البيت، وبقيادة الحكم الإيطالي "دانييلي أورساتو".

الشوط الأول انتهى بتقدم الإكوادور بهدفي "فالنسيا" عند الدقائق 16،31 ، مع إلغاء هدف لفالنسيا في الدقيقة الثالثة بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 55 تصدى حارس العنابي سعد الشيب لتسديدة "إيفارا" بكل براعة .

وفي الدقيقة 75 أطلق أكرم عفيف تسديدة قوية اعتلت العارضة الإكوادورية إلى خارج الملعب ، اتبعها " مونتاري" بتسديدة أخرى عند الدقيقة 86 ضلت طريق مرمى الإكوادور.

منتخب قطر
كأس العالم FIFA قطر 2022
منتخب الإكوادور

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