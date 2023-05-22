العقوبات تهوي بيوفنتوس إلى المركز السابع بالكالتشيو بعد خصم 15 نقطة من رصيده

وأمر الاتحاد الإيطالي الأسبوع الماضي بإجراء محاكمة رياضية جديدة ضد يوفنتوس، فيما لم يتضح بعد ما إذا كانت أي عقوبات محتملة قد يجري تطبيقها في إطار هذه المحاكمة الرياضية الجديدة ستؤثر على الموسم الحالي أو الموسم المقبل، بينما ينفي يوفنتوس ارتكاب أي مخالفات وقال إن حساباته تتماشى مع اللوائح.