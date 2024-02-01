جدة تشهد انطلاق الجولة الأولى من بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة "E1"

من جانبه، قال الأمير سلطان بن فهد بن سلمان آل سعود، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص: "في ظل دعم قيادة هذا الوطن الغالي -حفظها الله-، ومتابعة وتوجيه سمو وزير الرياضة، نستقبل أبرز نجوم العالم في بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة “E1” بجدة، هذه البطولة الحديثة التي تمر بسبع مدن على مستوى العالم، بدءًا من غرب مملكتنا الحبيبة، كما نسعد بمشاركة فريق سعودي في هذه البطولة، إثر الشراكة الاستراتيجية مع فريق "آيوكي ريسينغ"، وهي شهادة على التزام الاتحاد بالابتكار والتميز في الرياضات المائية، من خلال دمج شغف وخبرة سائقينا السعوديين، مع الحضور العالمي الديناميكي لآيوكي، حيث نهدف إلى رفع مستوى الحفاظ على البيئة البحرية، وتطوير ألعاب الرياضات البحرية في المملكة، نحو الوصول إلى مستويات مميزة في المستقبل بإذن الله".