رسمياً.. النصر يعلن ضم البرازيلي أليكس تيليس قادماً من نادي مانشستر يونايتد

أعلن نادي النصر، اليوم الأحد، التعاقد بشكلٍ رسمي، مع النجم البرازيلي أليكس تيليس، قادماً من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعقد يمتد حتى 2025.
وخضع اللاعب البرازيلي لكشف طبي، أمس الأول، الجمعة، حيث اجتازه بنجاح؛ ليصبح جاهزاً للتوقيع على عقود انتقاله إلى النصر، بعد اتفاق إدارة العالمي مع اليونايتد على التفاصيل كافة.
وكان تيليس، قد انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد عام 2020، لكنه لم يشارك بشكل أساسي مع الشياطين الحمر، وأُعير في الموسم الماضي لنادي إشبيلية الإسباني.
وسيحصل الشياطين الحمر على 4 ملايين إسترليني إلى جانب المتغيرات، بينما سيتقاضى تيليس أجراً سنوياً قيمته 7 ملايين دولار، إضافة إلى المتغيرات أيضاً.
ويبلغ البرازيلي من العمر 30 عاماً، وسبق له اللعب مع بورتو وإنتر ميلان وجالطة سراي وجريميو.
وأمس السبت، وصلت بعثة فريق النصر الى اليابان، استعداداً للمشاركة في دورة أوساكا التجريبية.
ويواجه النصر نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي 25 يوليو الجاري، قبل ملاقاة إنتر ميلان الإيطالي 27 من الشهر ذاته، ضمن برنامج تحضيراته للموسم الرياضي المقبل.