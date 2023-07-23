رسمياً.. النصر يعلن ضم البرازيلي أليكس تيليس قادماً من نادي مانشستر يونايتد

وخضع اللاعب البرازيلي لكشف طبي، أمس الأول، الجمعة، حيث اجتازه بنجاح؛ ليصبح جاهزاً للتوقيع على عقود انتقاله إلى النصر، بعد اتفاق إدارة العالمي مع اليونايتد على التفاصيل كافة.