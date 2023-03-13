تعادل القوة الجوية العراقي مع الشباب السعودي.. وفوز الهلال السوداني على المنامة البحريني

من جانب آخر، قال فيسنتي مورينو مدرب الشباب إن فريقه واجه ندًا قويًا وخصمًا صعبًا على ملعبه، مشيرًا بقوله "لاعبو الشباب قدموا عرضًا جيدًا وخلقوا العديد من الفرص خصوصًا في الشوط الثاني، لكن لم يتم استغلالها بشكل جيد، كنا الأقرب لتحقيق الفوز، وتنتظرنا مواجهة أخرى قوية على ملعبنا في مباراة الإياب، أشكر جميع اللاعبين الذين قدموا أداءً قويًا على الرغم من الغيابات التي كنا نعانيها".