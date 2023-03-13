تعادل القوة الجوية العراقي مع الشباب السعودي.. وفوز الهلال السوداني على المنامة البحريني

تعادل القوة الجوية العراقي مع ضيفه الشباب السعودي بنتيجة 1-1، بينما حقق الهلال السوداني فوزًا على المنامة البحريني بثلاثية دون رد، ضمن مرحلة الذهاب بالدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.
وعلى ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة، سجل كرار نبيل هدف القوة الجوية، بينما تعادل الشباب عن طريق أرون بوبيندزا، قبل مباراة العودة التي تجمع بينهما يوم 16 إبريل المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
وفي تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، قال قحطان جثير مدرب القوة الجوية: "لعبنا مع فريق كبير وقدمنا أداءً جيدًا ونحن راضون عن النتيجة، نعاني بسبب ضغط المباريات ونعمل على تدوير عددٍ من اللاعبين، مستوانا في تصاعد ولدينا لاعبون على مستوى متميز".
من جانب آخر، قال فيسنتي مورينو مدرب الشباب إن فريقه واجه ندًا قويًا وخصمًا صعبًا على ملعبه، مشيرًا بقوله "لاعبو الشباب قدموا عرضًا جيدًا وخلقوا العديد من الفرص خصوصًا في الشوط الثاني، لكن لم يتم استغلالها بشكل جيد، كنا الأقرب لتحقيق الفوز، وتنتظرنا مواجهة أخرى قوية على ملعبنا في مباراة الإياب، أشكر جميع اللاعبين الذين قدموا أداءً قويًا على الرغم من الغيابات التي كنا نعانيها".
وفي مباراة ثانية حقق الهلال السوداني فوزًا على المنامة البحريني بثلاثية دون مقابل، على ملعب الهلال في أم درمان.
وسجل ثلاثية الهلال في المباراة كل من فابريس إنغوما وقلودي مكابي ومحمد عبدالرحمن، بينما يلتقي الفريقان مجددًا في لقاء الإياب يوم 10 إبريل المقبل على ملعب خليفة في المنامة.
وتُقام ثالث مباريات الدور الأول من كأس الملك سلمان للأندية 2023، حين يلتقي المحرق البحريني مع ضيفه السيب العماني مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب علي بن حمد في المنامة.
ويبحث كل فريق عن تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة المرتقبة، والتي تجمع بينهما يوم 4 إبريل المقبل على ملعب السيب الرياضي في مسقط.