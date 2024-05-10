"الهلال" السابع عالمياً بقائمة الأندية الأكثر إنفاقاً على الصفقات في المواسم الخمس الأخيرة

احتل نادي الهلال المركز السابع عالمياً كأكثر الأندية إنفاقاً على الصفقات في المواسم الخمس الأخيرة، كما تواجد في القائمة التي تضم 20 نادياً أيضاً النصر والأهلي.
ونشر حساب ترانسفير ماركت العالمي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "x" قائمة بـ 20 نادياً هم الأكثر إنفاقاً على الصفقات في الخمس مواسم الماضية.
وبلغ إنفاق الهلال على الصفقات في الخمس مواسم الأخيرة نحو 437 مليون يورو، وجاء النصر في المركز الـ15 بإنفاق بلغ نحو 213 مليون يورو، في حين جاء النادي الأهلي بالمركز الـ18 بإنفاق بلغ 192 مليون يورو.
وتصدر القائمة نادي تشيلسي يليه مانشستر يونايتد، وتضمنت القائمة أيضاً عددًا من الأندية العالمية أبرزها آرسنال، توتنهام، نيوكاسل يونايتد، باريس سان جيرمان، أستون فيلا، مانشستر سيتي، ليفربول.