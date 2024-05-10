"الهلال" السابع عالمياً بقائمة الأندية الأكثر إنفاقاً على الصفقات في المواسم الخمس الأخيرة

وتصدر القائمة نادي تشيلسي يليه مانشستر يونايتد، وتضمنت القائمة أيضاً عددًا من الأندية العالمية أبرزها آرسنال، توتنهام، نيوكاسل يونايتد، باريس سان جيرمان، أستون فيلا، مانشستر سيتي، ليفربول.