في الموسم الـ 13 للبطولة .. جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تُتوج ببطولة قوى الجامعات

من جانبه أشاد رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني بالمستويات المميزة التي شهدتها البطولة وبروز العديد من الأبطال، مؤكداً أن اتحاد الجامعات سيواصل تنفيذ برامجه وبطولاته ويتوسع بها لدعم رياضة الوطن، ورفع مستوى التنافسية والنشاط البدني لطلاب وطالبات الجامعات تماشياً مع تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 ، وبالتالي بروز جيل رياضي مميز يخدم المنتخبات الوطنية في مختلف الرياضات، ولكي يكون الاتحاد رافداً مهماً للوطن في جميع المجالات ومنها المجال الرياضي، مثمناً لوزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد يوسف البنيان رعايته ودعمه لأنشطة وبرامج الاتحاد، مقدماً في هذا الصدد شكره لجميع شركاء النجاح للاتحاد وهم وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لألعاب القوى لتعاونهما في إنجاح البطولة ولجامعة الملك فهد للبترول والمعادن على استضافتهم المميزة، مقدماً التهنئة للجامعات الحائزة على المراكز الأولى، ومتمنياً التوفيق للجميع في البطولات المقبلة.