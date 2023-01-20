دوري روشن: الشباب والتعاون.. تعادُل بطعم الخسارة

تعثَّر فريقا الشباب والتعاون بالتعادل الإيجابي 1/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وبتلك النتيجة رفع الشباب رصيده النقطي إلى 28 نقطة في المركز الرابع، والتعاون إلى 27 نقطة في المركز الخامس.
الشوط الأول انتهى بتقدُّم الشباب بهدف دون مقابل، أحرزه متعب الحربي بعد استثماره كرة وصلته من "جونيور" عند الدقيقة الـ41.
وكان حارس الشباب "كيم" قد تصدَّى لكرة تعاونية خطرة من قدم "تاوامبا"، وكرة مرتدة خطرة أخرى أيضًا من "توامبا" عند الدقيقة الـ45، أبعدها المدافع حسان تمبكتي.
وفي الشوط الثاني عاد التعاون للمباراة عند الدقيقة الـ75 بعد إحراز "ميدران" هدف التعادل إثر اسثماره عرضية "توامبا" المثالية، وسط غفلة من دفاع الشباب.