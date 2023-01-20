دوري روشن: الشباب والتعاون.. تعادُل بطعم الخسارة

تعثَّر فريقا الشباب والتعاون بالتعادل الإيجابي 1/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.