ضمك يحقق أول انتصاراته هذا الموسم من بوابة الأخدود

حقق فريق ضمك الأول لكرة القدم أول انتصار له هذا الموسم على حساب مضيفه الأخدود بهدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.