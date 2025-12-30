ضمك يحقق أول انتصاراته هذا الموسم من بوابة الأخدود

حقق فريق ضمك الأول لكرة القدم أول انتصار له هذا الموسم على حساب مضيفه الأخدود بهدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
منح اللاعب الأرجنتيني فالنتين فادا التقدم لفريق ضمك مبكرًا منذ الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول، من تصويبة بعيدة ارتطمت بالقائم الأيسر قبل أن تكمل طريقها نحو الشباك.
وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار الشوط الثاني، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم طوال الـ 45 دقيقة.
وازدادت أوضاع الأخدود تعقيدًا عقب إشهار الحكم البطاقة الحمراء بوجه اللاعب صالح آل عباس، وذلك في الدقيقة (90+3) من مجريات اللقاء.
بهذه النتيجة، نجح ضمك في الصعود مركزين على جدول الترتيب بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط وضعته في المركز الرابع عشر، بينما بقي رصيد الأخدود عند النقطة 5 في المركز السابع عشر (قبل الأخير).