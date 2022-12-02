الجماهير السعودية الأكثر حضورًا وتأثيرًا في كأس العالم

وتصدَّرت الجماهير السعودية المشهد بعد أن حضرت بقوة في مباريات الأخضر بمباريات الدور الأول من المونديال، وكان العدد يزيد كل مباراة؛ إذ توافدت من جميع أراضي المملكة العربية السعودية من أجل منتخب بلادها، الذي قدَّم بطولة جيدة، إلا أن الظروف لم تخدمه؛ وودَّع المونديال بعد أن كان مرشحًا للتأهُّل عقب فوزه بموقعة الأرجنتين.