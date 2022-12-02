الجماهير السعودية الأكثر حضورًا وتأثيرًا في كأس العالم

قدَّمت الجماهير السعودية صورةً ولا أروع في مونديال قطر 2022، وكانت الصورة المتميزة والمشرقة، سواء في المدرجات، أو في البيت السعودي، وفي مناطق دولة قطر كافة، وعكست الصورة الإيجابية للمملكة ومشجعيها دوليًّا؛ لتصبح الجماهير الأكثر حضورًا وتأثيرًا في المونديال.
وتصدَّرت الجماهير السعودية المشهد بعد أن حضرت بقوة في مباريات الأخضر بمباريات الدور الأول من المونديال، وكان العدد يزيد كل مباراة؛ إذ توافدت من جميع أراضي المملكة العربية السعودية من أجل منتخب بلادها، الذي قدَّم بطولة جيدة، إلا أن الظروف لم تخدمه؛ وودَّع المونديال بعد أن كان مرشحًا للتأهُّل عقب فوزه بموقعة الأرجنتين.
وفرضت الجماهير السعودية أجواء خاصة على مونديال قطر 2022، سواء في شوارع العاصمة القطرية الدوحة، أو في ملاعب المونديال، بعد أن نشرت الأهازيج السعودية بين جماهير كل المنتخبات المشاركة في البطولة.
وشكَّلت رابطة جماهير المنتخب السعودي النواة الأساسية لجماهير السعودية في الدوحة، وتكونت من 5 آلاف مشجع، يمثلون 172 ناديًا سعوديًّا من كل الفئات، من رجال وشباب وبنات وأطفال وعائلات وذوي احتياجات خاصة.
ومع أن هدف رابطة جماهير المنتخب السعودي الوصول إلى الأخضر في كل مكان لكنها في مونديال قطر كان لها أدوار أخرى؛ فعملت على قيادة الآلاف من الجماهير السعودية التي توافدت على الدوحة، وبناء جسر ثقافي مع جماهير المنتخبات الأخرى، وتعريفهم بشغف السعوديين بكرة القدم.
وقد وفَّر الاتحاد السعودي كل الإمكانات لإنجاح الرابطة في دورها لدعم الأخضر خلال المونديال، والتعريف بالهوية والثقافة السعودية، وتكفَّل بانتقالات الجماهير من مناطق السعودية كافة إلى الدوحة، وكذلك بالسكن والإقامة، بجانب تذاكر المباريات والانتقالات إلى الملاعب، وكذلك إلى مختلف مناطق الدوحة.
وأطلق الاتحاد مع رابطة جماهير الأخضر حملة "قُدَّام" كهوية بصرية موحدة لجماهير السعودية خلال مونديال قطر. وكلمة "قُدَّام" تعني باللهجة السعودية "عدم التراجع في المهمة المقبلة، والتقدم إليها بكل همة وعزيمة".
وانتشر في اليومَيْن الماضيَيْن عقب خروج المنتخب السعودي من المونديال العديد من مقاطع الفيديو للجماهير القطرية، التي أعربت فيها عن حبها وسعادتها وتقديرها للجمهور السعودي الذي جاء بكثافة لحضور مباريات فريقهم الوطني خلال منافسات كأس العالم 2022، حتى وصل ببعضهم إلى المطالبة ببقائهم، مؤكدين أن الشعب القطري لا يريد مغادرة أي سعودي.