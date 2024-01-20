قبل مواجهة الأخضر أمام قرغيزستان.. "بيت الصقر" يستقبل أكثر من 50 ألف مشجع في الدوحة

وكان "بيت الصقر" استقبل بطاقته الاستيعابية الكاملة الجماهير الوطنية والآسيوية، الثلاثاء الماضي، التي تابعت مباراة المنتخبين السعودي والعماني، وحسمها الأخضر 2 - 1 في مستهل مشواره بكأس آسيا، علمًا بأن المقر السعودي يبث جميع مباريات كأس آسيا للجماهير التي تنطلق في توقيت بعد افتتاح البيت يوميًا في الرابعة مساءً.