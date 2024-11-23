دوري روشن: "ريمونتادا" الرائد تُطيح بالعروبة وتزيد أوجاعه

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، الفوز على شقيقه العروبة، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت.
وانتهت المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز الرائد بثلاثة أهداف لهدف.
أهداف المباراة سجلها إسماعيل قندوس للعروبة في الدقيقة 12، قبل أن يتعادل صالح العمري للرائد في الدقيقة 18.
وأضاف اللاعب كويم بركاوي الهدفين الثاني والثالث للرائد في الدقائق 25 و58.
بتلك النتيجة يرفع الرائد رصيده من النقاط عند النقطة رقم 14؛ في حين توقف رصيد العروبة عند النقطة رقم 10.