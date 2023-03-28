بعد الفوز على الاتحاد.. طائرة الأهلي تحافظ على الصدارة.. والابتسام يكسب الترجي

واستطاع الهلال كسب لقائه مع ضمك بثلاثة أشواط دون مقابل، فيما نجح الابتسام في عبور الترجي بثلاثة أشواط دون مقابل، ليرتفع رصيده 40 نقطة في المركز الثالث.