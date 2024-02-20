النصر والفيحاء وجهًا لوجه .. في "إياب" ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

ينطلق غدًا الأربعاء دور ثمن نهائي أبطال آسيا 2023 - 2024 ، حيث يواجه النصر السعودي ضيفه الفيحاء السعودي، بعد فوزه ذهابًا 1 - 0 ، فيما يأمل الاتحاد السعودي التغلّب على نافباخور الأوزبكي يوم الخميس.
ويسعى النصر إلى مواصلة الطريق نحو النهائي باحثًا عن لقبه الأول، إذ كان لقاء الذهاب مع الفيحاء الذي أُقيم على ملعبه قد حسمه النصر بهدف دون رد سجله رونالدو الذي أسهم أيضًا في الفوز الأخير على الفتح 2 - 1 في الدوري بتسجيله الهدف الأول.
ويغيب عن صفوف "النصر" الرباعي عبدالرحمن غريب، والحارسان الكولومبي ديفيد أوسبينا، وراغد النجار، إلى جانب سلطان الغنام.
ويستضيف الاتحاد السعودي فريق نافباخور الأوزبكي الخميس وهو يأمل أن يقوده الفرنسي العائد بنزيما إلى الفوز بعد التعادل السلبي ذهابًا.
وشهدت مباراة الاتحاد الأخيرة أمام الرياض في الدوري المحلي، عودة بنزيما، نجم ريال مدريد الإسباني السابق، بعد غياب قرابة شهرين.
ويُعاني "الاتحاد" بعض الغيابات إذ تعرض فواز الصقور للإصابة في المباراة أمام الرياض، كما يغيب مدالله العليان، وسيخضع الثنائي لفحص طبي، وذلك من أجل تحديد موقفهما من المشاركة في المباريات المقبلة.
كما يغيب المدافع الإيطالي لويز فيليبي بقرار من غاياردو الذي أكد أن اللاعب يحتاج إلى أسبوعين من أجل العودة للمشاركة مع الفريق بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة.
وقد يشهد ربع النهائي "كلاسيكو" بين الاتحاد ومواطنه الهلال في حال تأهلهما، خصوصًا أن الأخير وضع قدمًا في ربع النهائي بعد الفوز خارج ملعبه على سباهان الإيراني 3 - 1.
ويسعى الهلال إلى تكرار فوزه على سباهان (3 - 1 ذهابًا) حين يستضيفه الخميس على ملعب المملكة أرينا.
ووافق الاتحاد الآسيوي للعبة على نقل المباراة إلى ملعب المملكة أرينا بعد طلب الهلال.