النصر والفيحاء وجهًا لوجه .. في "إياب" ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

ويسعى النصر إلى مواصلة الطريق نحو النهائي باحثًا عن لقبه الأول، إذ كان لقاء الذهاب مع الفيحاء الذي أُقيم على ملعبه قد حسمه النصر بهدف دون رد سجله رونالدو الذي أسهم أيضًا في الفوز الأخير على الفتح 2 - 1 في الدوري بتسجيله الهدف الأول.