268ألفاً .. جماهير الهلال الأكثر حضوراً لمباريات الدوري حتى الجولة الـ 18

كشف برنامج "أكشن مع وليد"، عن أكثر جماهير الأندية السعودية حضوراً للمباريات حتى الجولة الـ 18 من منافسات دوري روشن للمحترفين .
وتصدّرت جماهير نادي الهلال كأكثر الجماهير حضوراً، حيث بلغ عدد الحضور نحو 268,419، تليه بالمركز الثاني جماهير النصر التي بلغت نحو 182,769 .
وجاءت في المركز الثالث جماهير نادى الاتحاد التي حضرت المباريات بواقع 158,500، تليه بالمركز الرابع جماهير الأهلي التي بلغت نحو 154,657.
في حين حلت جماهير الفتح والاتفاق خامساً وسادساً بعدد جماهيري بلغ 86,023، 64,876 على التوالي، وجماهير نادي الشباب بالمركز التاسع بواقع 46,620 .