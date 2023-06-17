رياض محرز: سنرى ماذا سيحدث في المستقبل

أكد نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الدولي الجزائري رياض محرز، أنه ما زال مرتبطًا بعقد مع مانشستر سيتي لمدة عامين، ردًّا على الأنباء التي ربطته بالانتقال للدوري السعودي هذا الصيف.
وتردد أن نادي الأهلي السعودي الذي عاد للتو إلى دوري روشن، بعدما هبط لأول مرة في تاريخه إلى دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي؛ أبدى رغبته في التعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز.
وجاء حديث النجم الجزائري قبل مغادرة منتخب بلاده إلى الكاميرون، اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة أوغندا غدًا الأحد، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.
وقال الفائز بدوري أبطال أوروبا: حتى الآن لا يوجد أي شيء، ما زلتُ مرتبطًا بعقد مع مانشستر سيتي لمدة عامين، سنرى ماذا سيحدث في المستقبل.
وأضاف: في الوقت الحالي تركيزي منصبّ على المنتخب والمواجهتين المقبلتين للفريق الوطني (أمام أوغندا بتصفيات إفريقيا وتونس وديًّا)، وبعدها سأدخل في إجازة.