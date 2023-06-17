رياض محرز: سنرى ماذا سيحدث في المستقبل

أكد نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الدولي الجزائري رياض محرز، أنه ما زال مرتبطًا بعقد مع مانشستر سيتي لمدة عامين، ردًّا على الأنباء التي ربطته بالانتقال للدوري السعودي هذا الصيف.