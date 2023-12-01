المنافسات المثيرة تتواصل في بطولة كأس أمريكا للقوارب الشراعية في جدة

تواصلت اليوم الجمعة، المنافسات الرسمية لبطولة كأس أمريكا للقوارب الشراعية في نسختها الـ(37)، والتي تحتضنها المملكة لأول مرة في نادي اليخوت بجدة، بتنظيم من الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية، وبالتعاون مع وزارة الرياضة.
ففي منافسات مثيرة وقوية للجولات الثلاث اليوم، بين الفرق الستة المشاركة، تمكن فريق طيران الإمارات "ممثل نيوزيلندا" من تحقيق المركز الأول، فيما فاز فريق لونا روسا برادا بريللي "ممثل إيطاليا" من كسب الجولة الثانية، قبل أن يعود فريق الإمارات من العودة للمركز الأول مجددًا في ختام جولات سباقات اليوم.
وفي الترتيب النهائي للبطولة، قبل انطلاق منافسات اليوم الأخير غدًا السبت، يتصدر فريق طيران الإمارات "ممثل نيوزيلندا" بمجموع نقاط بلغ (49) نقطة، وجاء فريق لونا روسا برادا بريللي ثانيًا بعد أن حقق (39) نقطة، وفي المركز الثالث تواجد فريق الينغي ريد بل ممثل "سويسرا" بـ(27) نقطة.
ويشهد ختام البطولة يوم غدٍ السبت تحديد الفريقين المتأهلين إلى النهائي الذي سيقام في إسبانيا وسط منافسات قوية منتظرة على مياه البحر الأحمر في جدة، إذ اقترب فريق طيران الإمارات "ممثل نيوزيلندا" من ضمان أحد المقعدين المتأهلين، فيما تتنافس باقي الفرق على البطاقة الثانية المؤهلة إلى النهائي.