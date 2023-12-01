المنافسات المثيرة تتواصل في بطولة كأس أمريكا للقوارب الشراعية في جدة

ففي منافسات مثيرة وقوية للجولات الثلاث اليوم، بين الفرق الستة المشاركة، تمكن فريق طيران الإمارات "ممثل نيوزيلندا" من تحقيق المركز الأول، فيما فاز فريق لونا روسا برادا بريللي "ممثل إيطاليا" من كسب الجولة الثانية، قبل أن يعود فريق الإمارات من العودة للمركز الأول مجددًا في ختام جولات سباقات اليوم.