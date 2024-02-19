أكاديمية فورمولا1: السائقة السعودية "الجفالي" تشارك في الجولة الأولى من أكاديمية F1

وشاركت الجفالي في سباق الجائزة الكبرى للسيارات الكهربائية جاكوار I-PACE eTROPHY على شوارع العاصمة الرياض، وتبع ذلك مشاركتها في بطولة GB3 في عام 2021، قبل ظهورها لأول مرة في سباقات التحمل دبي 24 ساعة في عام 2022، واحتلت المركز الثاني في فئتها. كما أسست بعد ذلك فريق "ذيبة موتور سبورت" لتسهيل دخول السعوديين في سباقات السيارات والمشاركة فيها من خلال مجموعة متنوعة من الفرص والبرامج التعليمية. وقد ظهر الفريق لأول مرة في بطولة GT المفتوحة الدولية لعام 2022، وحقق الفريق الفوز في أول ظهور له، وهو إنجاز جعلها تصبح أول امرأة سعودية تفوز بسباق سيارات دولي قبل أن تحقق المركز الثاني في فئة برو آم في البطولة.