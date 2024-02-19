أكاديمية فورمولا1: السائقة السعودية "الجفالي" تشارك في الجولة الأولى من أكاديمية F1

أعلنت أكاديمية فورمولا 1 مشاركة السائقة السعودية ريما الجفالي في الجولة الأولى من أكاديمية F1 لعام 2024، إحدى فعاليات سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 لعام 2024، التي ستُقام على حلبة كورنيش جدة خلال الفترة من 7 - 9 مارس المقبل.
وأكد الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، مشاركة ريما الجفالي كبطلة خاصة في أول سباق لأكاديمية الفورمولا1 يُقام في السعودية؛ إذ تعد أول سائقة سباقات محترفة في السعودية، مبينًا أن الإنجازات الهائلة التي حققتها الجفالي ساعدت على إلهام جيل من الشباب والشابات، وهي تمثل رمزًا لكل ما يمكن أن يحققه الشعب السعودي وما سيحققه.
وسينطلق الموسم الثاني من سلسلة أكاديمية الفورمولا1 للسيدات من السعودية في الـ 7 من مارس، وينتهي في الإمارات العربية المتحدة في الـ 8 من ديسمبر المقبل. وإضافة إلى السعودية والإمارات مستضيفَي الجولتَين الافتتاحية والختامية، ستنضم ميامي وقطر وسنغافورة إلى روزنامة البطولة للمرة الأولى، إضافة إلى حلبة زاندفورت الهولندية وبرشلونة الإسبانية للعام الثاني على التوالي.
وشاركت الجفالي في سباق الجائزة الكبرى للسيارات الكهربائية جاكوار I-PACE eTROPHY على شوارع العاصمة الرياض، وتبع ذلك مشاركتها في بطولة GB3 في عام 2021، قبل ظهورها لأول مرة في سباقات التحمل دبي 24 ساعة في عام 2022، واحتلت المركز الثاني في فئتها. كما أسست بعد ذلك فريق "ذيبة موتور سبورت" لتسهيل دخول السعوديين في سباقات السيارات والمشاركة فيها من خلال مجموعة متنوعة من الفرص والبرامج التعليمية. وقد ظهر الفريق لأول مرة في بطولة GT المفتوحة الدولية لعام 2022، وحقق الفريق الفوز في أول ظهور له، وهو إنجاز جعلها تصبح أول امرأة سعودية تفوز بسباق سيارات دولي قبل أن تحقق المركز الثاني في فئة برو آم في البطولة.
يُذكر أن روزنامة أكاديمية الفورمولا1 لعام 2024 تتضمن سبع جولات، جميعها ستكون بمنزلة سلسلة دعم لبطولة العالم للفورمولا1 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات. وتم تصميم هذه الروزنأمة لتتوزع السباقات على ثلاث قارات (أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية)، وستحتوي على مزيج من حلبات الشوارع والحلبات التقليدية.