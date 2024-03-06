بثلاثية موريتانيا.. أخضر الشابات يحقق انتصاره الدولي الأول

حقق المنتخب السعودي للشابات تحت 20 عامًا لكرة القدم، انتصارًا كبيرًا على نظيره منتخب موريتانيا، بثلاثة أهداف دون رد، اليوم الأربعاء، في أول مواجهاته الودية الدولية، وذلك على ملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.