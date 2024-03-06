بثلاثية موريتانيا.. أخضر الشابات يحقق انتصاره الدولي الأول

حقق المنتخب السعودي للشابات تحت 20 عامًا لكرة القدم، انتصارًا كبيرًا على نظيره منتخب موريتانيا، بثلاثة أهداف دون رد، اليوم الأربعاء، في أول مواجهاته الودية الدولية، وذلك على ملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.
تناوب على تسجيل أهداف أخضر الشابات كلٌ من لولو العبيد، ملوك الهوساوي، مريم التميمي، بالدقائق (32 ، 58، 71) على التوالي.
دخلت المدير الفني للمنتخب السعودي، الأسكتلندية "باولين هاميل" بتشكيلة مؤلفة من :
حراسة المرمى : لولوة موسى
الدفاع : لولو عبدالله، حورية الشمراني، مجد العتيبي، منيرة الغنام
الوسط : مريم التميمي، فاطمة منصور، لولو العبيد
الهجوم: أميرة أبو السمح، ملوك الهوساوي، بسمة نواف.
وسيتجدد اللقاء بين المنتخبين مجددًا يوم السبت المقبل الموافق التاسع من شهر مارس الجاري.