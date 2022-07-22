سلوفينيا تجهز ناشئي أخضر اليد للبطولة الآسيوية

ويتولّى الإسباني السيد خوليان مهمة المدير الفني لناشئي الأخضر، والمدرب الوطني هاشم الشرفا، ومدير المنتخب ياسر شاخور، والإداري سامي الفضل، والمحلل الفني يوسف آل يعقوب، وحسن العبدالعلي كأخصائي العلاج الطبيعي، وتضم القائمة المشاركة في المعسكر 18 لاعبًا؛ وهم: حسين الصفواني، علي الخويلدي، سهل باز، علي قريش، ميثم أبو سرير، عطية الحربي، قاسم التركي، محمد الدرورة، حسن الشيتي، دانيال شويخات، مهدي العباس، سجاد الفردان، مهدي صالح، أحمد الطويلب، محمد القايد، حسين مويس، علي المقبقب، عبدالله المرهون. فيما سينضم كل من: حسين فريج، حسن التريكي، أحمد آل سعيد، جواد العباس، إلى القائمة بعد فراغهم من المشاركة مع منتخب الشباب الذي يخوض حاليًّا منافسات في البطولة الآسيوية للشباب.