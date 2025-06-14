بعثة الهلال تصل واشنطن استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية

ويشارك في البطولة (32) ناديًا قُسمت على (8) مجموعات، كل مجموعة ضمت (4) أندية، إذ أقيمت القرعة بمدينة ميامي في الخامس من ديسمبر الماضي، وأسفرت عن وجود الهلال في المجموعة الثامنة إلى جانب ريال مدريد الإسباني، وسالزبورغ النمساوي، وباتشوكا المكسيكي.